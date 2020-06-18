Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
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Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı

Isparta'da para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan şüpheliler 2 gün sonra Afyonkarahisar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
18.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:21

Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Kasabası Ulu Mahallesi'nde 16 Haziran günü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara para ve kömür yardımı bahanesiyle Ş.A. ve D.A.A. isimli mağdurlara ait evden hırsızlık yapıldı.

ÇALDIKLARI PARAYLA YAKALANDILAR

Olayın ardından Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarma dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şarkikarağaç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler O.B. ve R.E., Afyonkarahisar'da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İHA

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