Para kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında iki kardeşini birden bıçakladı
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Para kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında iki kardeşini birden bıçakladı

03.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:22
Para kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında iki kardeşini birden bıçakladı

Şanlıurfa'da kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşlerden biri, diğer ikisini bıçakladı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde iddiaya göre, inşaatta işçi olarak çalışan Erdal Ş., Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. isimli kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİNİ DE BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Ş., yanında bulundurduğu bıçakla diğer iki kardeşini yaraladı. Yaralanan kardeşler olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, kardeşlerini bıçaklayan Mehmet Ş'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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