Para çaldı, kadın kılığında polise yakalandı Para çaldı, kadın kılığında polise yakalandı Konya'da bir arabadan para dolu çanta çalan 2 şüpheli, kadın kıyafetleri giymiş olarak yakalandı.

Para çaldı, kadın kılığında polise yakalandı

KONYA - Konya'da bir arabadan para dolu çanta çalan 2 şüpheli, kadın kıyafetleri giymiş olarak yakalandı. Şüphelilerin otoparktan çantayı alarak kaçması ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarraflık yapan A.Y. para dolu çantası ile arabasına bindi. A.Y. otoparktan çıkacağı sırada şüphelinin biri sürücüyü oyalarken diğeri de çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri apartmandan çıkan kadın kıyafetli birinden şüphelendi. Kadın kıyafetli kişi durdurulduğunda B.K. olduğu anlaşıldı. Bu sırada apartmandan çıkan diğer şüpheli Suriye uyruklu M.A.T. da para dolu çanta ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin bıçak zoruyla bir eve girerek evdeki kadının kıyafetlerini aldıklarını öğrenildi. Şüphelilerin çantayı alarak kaçması otoparkın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA