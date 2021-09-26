Papazların Batı Trakya'daki müftüleri seçmek istemesine tepki: O zaman Patriği de Türkiye seçsin - Haberler
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Papazların Batı Trakya'daki müftüleri seçmek istemesine tepki: O zaman Patriği de Türkiye seçsin

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri seçmek istemesine tepki: O zaman Patriği de Türkiye seçsin

Atina hükümetinin müftülük seçiminde yapacağı değişikliğe karşı çıkan 4 papaz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e muhtıra gibi bir protesto mektubu gönderdi. Papazlar, Batı Trakya'daki müftülerin kendileri tarafından seçilmesini istedi. Duruma tepki gösteren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu da "O zaman Patriği de Türkiye seçsin" çıkışında bulundu.

Yunanistan'da Batı Trakya'daki Türkler'in müftülük seçimleri yine ülkenin ana gündem maddelerinden birisi. Lozan Antlaşması'na rağmen müftü seçimine izin vermeyen Yunanistan'ın, doğrudan atama yerine farklı bir yöntem değişikliğine gideceği belirtiliyordu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bir kurul belirlenmesi ve müftünün bu kurul tarafından seçilmesi teklifi konuşuluyordu. Ancak Ortodoks metropolitler bu teklife karşı net bir tavır aldı. İskeçe Metropoliti Panteleimon, Maronia ve Gümülcine Metropoliti Panteleimon, Dedeağaç Metropoliti Anthimos ve Dimetoka Metropoliti Damaskinos, Başbakan Miçotakis'e muhtıra gibi bir protesto mektubu gönderdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Parlamento Başkanı Konstantinos Tasoulas'a da iletilen 4 sayfalık mektupta teklifin derhal geri çekilmesi talebinin yer aldığı belirtiliyor. Yunan basınında mektubu yazan metropolitlerden birine ait olduğu belirtilen sözlere de yer verildi. Metropilit'in "Eh, Humeyni'yi Trakya'da yasallaştırmayacağız! Yunanistan'da Müftü aynı zamanda bir yargıçtır. O seçilemez. Trakya Halifelik değildi ve asla olamaz!" dediği belirtildi.

Metropolitlerin mektubuna Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu tepki gösterdi. Habipoğlu "Şimdi Metropolitlerimiz, Müftülerimizin seçilmesini öngören muhtemel bir düzenlemeye karşı çıkıyorlar, o zaman ben de Metropolitlerimize şunu söylemek isterim; mütekabiliyet esasına göre Batı Trakya'daki müftülüklerimizle kıyas yapabileceğimiz Türkiye'de Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Patrik bugüne dek olduğu gibi Sen Sinod Meclisi tarafından seçilmesin, bundan böyle devlet tarafından atansın! Ben de anavatanımız Türkiye'den bunu isteyeceğim. Metropolitlerimiz buna razı olacaklar mı?" açıklamasında bulundu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Papazların Batı Trakya'daki müftüleri seçmek istemesine tepki: O zaman Patriği de Türkiye seçsin - Haberler
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