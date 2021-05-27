Papara SuperMassive Kebap ile yollarını ayırdı!
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Papara SuperMassive Kebap ile yollarını ayırdı!

Papara SuperMassive Kebap ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kebap'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Papara SuperMassive Kebap ile yollarını ayırdığını açıkladı. Organizasyon oyuncu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Üst koridor oyuncumuz Ali "Kebap" Göksu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine takımımıza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Kebap!

Organizasyonun bu ayrılığın ardından yeni bir oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz kesin değil. Organizasyonun anlaşabileceği aktif olarak birçok oyuncu bulunuyor. Transferin olup olmayacağını ise kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Ali Göksu'ya  gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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