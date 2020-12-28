Papağan Melo sosyal medyada fenomen oldu
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Papağan Melo sosyal medyada fenomen oldu

28.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:26
Papağan Melo sosyal medyada fenomen oldu

Silivri'de Amazon cinsi papağan Melo, attığı kahkaha ile sosyal medyada fenomen haline geldi.

Silivri'de Amazon cinsi papağan Melo, attığı kahkaha ile sosyal medyada fenomen haline geldi.

Papağanın sahibi ile videoları renkli görüntüler oluşturdu.

Silivri'de Mustafa Demirayak isimli vatandaş tarafından ağır hasta olarak sahiplenilen Melo isimli papağanın videoları renkli görüntüler oluşturdu. Amazon cinsi papağan Melo, attığı kahkaha ile sosyal medyada fenomen haline geldi.

Papağanı hasta olarak sahiplendiğinde iyileşeceğine inancının yüksek olduğunu söyleyen Mustafa Demirayak "Ağır hastaydı, iyileşeceğine karşı inancım çok yüksekti, çocukluğumdan beri kuşlara olan ilgimden dolayı hastalığının ilacını biliyordum, biraz sevgi, birazda aminoasitli vitaminlerin ona iyi geleceğini biliyordum. Aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Melo 2 ay içerisinde tedaviye cevap verdi ve söylenenleri tekrar etmeye başladı. İlk öğrendiği şey kahkaha atarak gülmek oldu. Bende ufak bir video çekerek sosyal medyaya attım. Video hızla büyüdü. Türkiye'de en çok tıklanan papağan oldu" dedi. - İSTANBUL

Papağan Melo sosyal medyada fenomen oldu
Papağan Melo sosyal medyada fenomen oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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