Papa'nın doktoru koronavirüsten öldü
10.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:25
Papa Francis'in doktorunun koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.
–Papa Francis'in doktorunun koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğü açıklandı.
- İtalya
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in, 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi'nin 'koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar' sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.PAPA AŞI OLACAĞINI DUYURMUŞTU
Papa Francis gelecek hafta Vatikan'da koronavirüs aşılamalarının başlayacağını belirterek, "Ben de sıramı aldım, aşı yaptırmak şart" ifadelerini kullanmıştı.
- İtalya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı