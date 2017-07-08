Papa: G20 Yoksullara ve Mültecilere Zarar Veriyor

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 ülkelerinin Hamburg'daki zirvesi kapitalizm karşıtı protestoların gölgesinde sürerken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'den bir 'uyarı' geldi. Papa Francis, G20'nin tehlikeli ittifaklar kurduğunu, yoksullara ve mültecilere zarar verdiğini söyledi.

"G20 BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Papa Francis, İtalyan gazetesi la Repubblica ile söyleşisinde, "G20 beni endişelendiriyor. Dünyanın yarısında mültecileri vuruyor ve zamanla daha da çok vuruyo." dedi. Katoliklerin ruhani lideri, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirterek, 'yoksul, zayıf ve dışlanmış kişilerin göçmen istilasından korkan kişilerle yanyana bulunduğuna' dikkat çekti.

TEZİNE ÖRNEK: AMERİKA-RUSYA İLŞKİLERİ

Papa Francis, "Çarpık dünya görüşleri olan yabancı güçler arasında çok tehlikeli ittifakları kurulmasının kendisini korkuttuğunu" da belirterek, Amerika-Rusya, Çin-Kuzey Kore, Rusya-Suriye ilişkilerini bu tezine örnek gösterdi.