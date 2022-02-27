Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu - Haberler

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Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu

AA, Riccardo De Luca - Güncel
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Papa'nın duasını izlemeye gelen Ukrayna bayrakları taşıyan vatandaşlar Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un geleneksel pazar duası Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı...

Papa'nın duasını izlemeye gelen Ukrayna bayrakları taşıyan vatandaşlar

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un geleneksel pazar duası Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasını icra etti. Katoliklerin ruhani lideri, yaklaşan Kül Çarşambası vesilesiyle 2 Mart'ta Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu. Ayrıca Yemen, Suriye, Etiyopya gibi dünyanın başka yerlerindeki savaşları da anımsatarak dünya barışına vurgu yaptı.

Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu

Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu

Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu

AA / Riccardo De Luca - Güncel

Vatikan, Ukrayna, Aziz, Papa, Güncel, Haberler

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