Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı
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Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı

Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik'i Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı. Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyordu

22.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:02
Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı

, Türk İktisatçı 'i 'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı.


Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde politikası dersleri veriyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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