Papa Francis, Vatikan'a Türk iktisatçı atadı
Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik'i Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı. Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyordu
22.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:02
Papa Francis, Türk İktisatçı Dani Rodrik'i Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı.
Profesör Doktor Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com