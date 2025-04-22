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Papa Francis tabuttaki hali! Papa Francis tabuttaki hali nasıl?

Papa Francis tabuttaki hali! Papa Francis tabuttaki hali nasıl?
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Papa Francis tabuttaki hali, 21 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 88 yaşında vefat eden Papa Francis'in tabuttaki ilk görüntüleri Vatikan tarafından paylaşıldı. Peki, Papa Francis tabuttaki hali nasıldı ve cenaze töreni nasıl düzenlenecek?

Vatikan, Papa Francis tabuttaki hali ile ilgili ilk resmi görüntüleri yayımladı. Özel bir törenle sergilenen naaş, Katolik dünyasında ve uluslararası basında büyük bir ilgiyle karşılandı. Papa Francis tabuttaki hali ile, Vatikan'ın geleneksel ritüellerine uygun şekilde hazırlanarak halka sunuldu. İşte Papa Francis'in tabuttaki hali ve cenaze törenine dair tüm detaylar…

PAPA FRANCIS NEDEN ÖLDÜ?

Papa Francis'in tabuttaki görüntüleri, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 88 yaşında vefat eden Papa'nın naaşı, Vatikan'daki Casa Santa Marta'daki özel şapelde açık tabut içinde sergilendi. Kırmızı litürjik giysiler ve başında piskopos miğferi (mitra) bulunan Papa'nın ellerinde bir tespih yer alıyor. Bu görüntüler, ölümünün onaylandığı tören sırasında çekildi ve Vatikan tarafından yayımlandı.

Papa Francis tabuttaki hali! Papa Francis tabuttaki hali nasıl?

Papa Francis'in naaşı, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren St. Peter Bazilikası'nda halkın ziyaretine açılacak. Cenaze töreni ise 26 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da St. Peter Meydanı'nda gerçekleştirilecek ve Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetilecek. Papa'nın isteği doğrultusunda, geleneksel üç tabutlu defin yerine daha sade bir törenle Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedilecek.

Papa Francis tabuttaki hali! Papa Francis tabuttaki hali nasıl?

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