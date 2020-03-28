Papa Francis sosyal medyadan Hristiyan alemine seslendi
Papa Francis bugün sabah saatlerinde, koronavirüs (Covid-19) salgınının bitmesi için San Peter Meydanı'nda tek başına dua etmişti.
Papa Francis bugün sabah saatlerinde, koronavirüs (Covid-19) salgınının bitmesi için San Peter Meydanı'nda tek başına dua etmişti. Ayinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Papa, "Tanrının halkı Kutsal Ruh'un nerede olduğunu ve kurtuluş yollarını bilme duyusuna sahiptir" dedi.
Papa Francis, yayınladığı mesajında, "Tanrının halkı Kutsal Ruh'un nerede olduğunu ve kurtuluş yollarını bilme duyusuna sahiptir. Tanrının halkı İsa'yı takip eder. Nedenini açıklayamazlar ama O'nu takip ederler. ve asla yorulmazlar" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA