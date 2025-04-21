Papa Francis öldü mü? Papa Francis kimdir?

Papa Francis öldü mü sorusu, günlerdir yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaların ardından netlik kazandı. Vatikan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Şimdi milyonlarca kişi Papa Francis kimdir sorusunun yanıtını ve ardında bıraktığı mirası merak ediyor. Özellikle sosyal adalet, yoksullukla mücadele ve çevre sorunlarına duyarlılığı ile tanınan Papa Francis öldü mü sorusunun yanıtı, hem Katolik camiasında hem de dünya genelinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. İşte Papa Francis kimdir ve hayatı hakkında tüm detaylar...

PAPA FRANCIS KİMDİR?

Papa Francis, doğum adıyla Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Papa Francis kimdir sorusunun cevabı, onu Katolik tarihindeki pek çok "ilk"le anılan bir lider olarak tanımlamayı gerektiriyor. O, Katolik Kilisesi'nin 266. papası ve Latin Amerika kökenli ilk papa olma unvanına sahiptir.

2013 yılında Papa Benedict XVI'nın istifasının ardından papa seçilen Francis, özellikle yoksulluk, çevre koruma ve göçmen hakları gibi konulara ağırlık verdi. Papa Francis kimdir sorusunu araştıranlar, onun Cizvit tarikatından gelen, mütevazı yaşam tarzıyla tanınan bir lider olduğunu göreceklerdir.

PAPA FRANCIS ÖLDÜ MÜ?

Papa Francis öldü mü sorusunun ardından, liderliği boyunca Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirdiği reformlar yeniden gündeme geldi. "Laudato si'" ve "Fratelli tutti" gibi enciklikleriyle çevre bilinci ve küresel kardeşlik kavramlarını vurgulayan Papa, aynı zamanda kilise içindeki cinsel istismar skandallarıyla mücadele etmek için önemli adımlar attı.

Sağlık durumu son yıllarda sık sık kötüleşen Papa Francis, özellikle son aylarda yoğun bakımda tedavi görüyordu. Vatikan, 21 Nisan 2025 sabahı yaptığı açıklamada, Papa Francis'in hayatını kaybettiğini ve tüm dünyaya büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu.