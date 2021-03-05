Tarihte bir ilk yaşanıyor! Papa Francis kalabalık bir koruma heyetiyle Bağdat'a ulaştı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihte ilk defa Irak'a giden Papa oldu. Salgında ilk kez İtalya dışına çıkan Papa Francis, kalabalık bir koruma ve gazeteci heyetiyle Bağdat'a uçarak dört günlük gezisine başladı.

Seçildiği 2012'den beri 'en riskli' olarak gösterilen dış gezisini yapmak üzere Irak'a yola çıkan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Bağdat'a indi.

PAPA FRANCIS'İ IRAK BAŞBAKANI KARŞILADI

İçinde güvenlik birimleri ve yaklaşık 75 gazetecinin de bulunduğu Alitalia uçağıyla Roma'daki Leonardo da Vinci havalimanından Bağdat'a ulaştı. Papa'yı havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi karşıladı.

Papa Francis, yolculukla ilgili olarak bu "simgesel" geziyi yapmak için kendisini manen borçlu hissettiğini çünkü Irak'ın uzun süredir çok fazla acı çekmiş olduğunu belirtti.

BİNLERCE İLAVE KORUMA

Kısa zaman önce pek çok füze ve bombalı intihar saldırısına hedef olan Irak, 84 yaşındaki dini lideri korumak için binlerce ilave güvenlik personeli görevlendirdi.

"BU GEZİ UZUN YILLARDIR ŞEHİTLER VERMİŞ BİR ÜLKEYE KARŞI VAZİFEDİR"

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, "Tekrar geziye çıkabildiğim için mutluyum" diyerek koronavirüs pandemisinden ötürü seyahat edememesine göndermede bulundu ve "Bu gezi, simgesel bir gezi ve uzun yıllardır şehitler vermiş olan bir ülkeye karşı bir vazifedir" dedi.

KASIM 2019'DAN SONRA İLK YURT DIŞI GEZİSİ

Irak gezisi, Papa'nın Kasım 2019'dan beri İtalya'nın dışına yaptığı ilk gezi olacak. Papa'nın dört şehri kapsayacak gezisinde uçak, helikopter ve muhtemelen zırhlı otomobil kullanılacak. Papa, Bağdat'taki bir kilisede Katolik ayini gerçekleştirecek, Irak'ın güneyindeki Necef kentinde ülkenin en büyük Şii Müslüman lideriyle buluşacak ve sonrasında kuzeydeki Musul kentini ziyaret edecek.