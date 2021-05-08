Papa'dan ABD Başkanı Biden'a destek geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Papa'dan ABD Başkanı Biden'a destek geldi

Papa'dan ABD Başkanı Biden'a destek geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Papa Francis, ABD Başkanı Joe Biden'in önerisini destekleyerek koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi gerektiğini belirtti.

Papa Francis, ABD Başkanı Joe Biden'in önerisini destekleyerek koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi gerektiğini belirtti. Bu öneri, Almanya dahil bazı Avrupa ülkeleri tarafından daha önce reddedilmişti.

Papa Francis,  aşılara adil erişimi teşvik etmek için bugün düzenlenen küresel bir bağış toplama konserinde yaptığı video konuşmada dünyaya 'bireycilik virüsü' bulaştığını söyledi. Papa, konuşmasında daha önce ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat etme önerisini destekledi.

Papa, koronavirüsü 'kültürel virüs' olarak tanımlayarak virüsün diğer varyantlarından bir tanesinin de, aşıların paylaşımını engelleyen ve piyasa kanunlarını veya fikri mülkiyet haklarını sevgi ile başkalarının sağlığının üzerine koyan 'kapalı milliyetçilik'olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs aşılarıyla ilgili fikri mülkiyet hakların kaldırılması fikrine desteği vermişti. Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri ise bu öneriye karşı çıkmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz
ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Alişan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Papa'dan ABD Başkanı Biden'a destek geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:49:40. #1.14#

title