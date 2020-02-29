Pantsir 1 nedir? Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 fiyatı nedir? Pantsir-S1 kullanan ülkeler
Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan askeri hareketlilik tırmanmaya devam ederken TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemi Pantsir 1'i imha etti. Düzenlenen operasyon sonrası Pantsir 1 nedir? Pantsir 1 özellikleri nedir, Pantsir 1 fiyatı ve Pantsir-S1 kullanan ülkeler nedir gibi konular merak edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, çok sayıda hedefi vurdu. Atışlar sonucu Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemi Pantsir 1 imha edildi. Peki, Pantsir-S1 kullanan ülkeler hangileri? Pantsir 1 nedir? Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 fiyatı nedir konuları araştırıldı.
PANTSİR 1 NEDİR?
Tasarımcı: KBP
Diğer silahları: İki adet çift 2A38M 30 mm otomatik top
Üretici: Ulyanovsk Mekanik Fabrikası
Ana silahı: 95Ya6 serisi, 95YA6-2/M serisi, 23Ya6 ile 57E6 ve 57E6-E (ihracat) füzeler
Pantsir-S1 bir Rus kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemidir. Sistem, 2K22 Tunguska'nın gelişmiş bir modelidir ve hedef belirleme ve izleme için fazlı dizi radarları kullanmaktadır.
Pantsir-S1, askeri, endüstriyel ve idari yapıların uçak, helikopter, hassas mühimmatlar, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı nokta hava savunmasını sağlamak ve özellikle düşük ila son derece düşük aralıklarda hassas mühimmat kullanan düşman hava saldırılarından hava savunma birimlerine ek koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Pantsir 1 fiyatı: Rus yapımı Pantsir 1, 15 milyon dolar değerindedir.
PANTSİR 1 KULLANAN ÜLKELER
Birleşik Arap Emirlikleri
Brezilya
Cezayir
Ekvator Ginesi
Irak
İran
Rusya
Sırbistan
Suriye
Umman
Ürdün
Vietnam