Pantsir 1 nedir? Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 fiyatı nedir? Pantsir-S1 kullanan ülkeler

29.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:49

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, çok sayıda hedefi vurdu. Atışlar sonucu Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemi Pantsir 1 imha edildi. Peki, Pantsir-S1 kullanan ülkeler hangileri? Pantsir 1 nedir? Pantsir 1 özellikleri ve Pantsir 1 fiyatı nedir konuları araştırıldı.

PANTSİR 1 NEDİR?

Tasarımcı: KBP

Diğer silahları: İki adet çift 2A38M 30 mm otomatik top

Üretici: Ulyanovsk Mekanik Fabrikası

Ana silahı: 95Ya6 serisi, 95YA6-2/M serisi, 23Ya6 ile 57E6 ve 57E6-E (ihracat) füzeler

Pantsir-S1 bir Rus kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemidir. Sistem, 2K22 Tunguska'nın gelişmiş bir modelidir ve hedef belirleme ve izleme için fazlı dizi radarları kullanmaktadır.

Pantsir-S1, askeri, endüstriyel ve idari yapıların uçak, helikopter, hassas mühimmatlar, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı nokta hava savunmasını sağlamak ve özellikle düşük ila son derece düşük aralıklarda hassas mühimmat kullanan düşman hava saldırılarından hava savunma birimlerine ek koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Pantsir 1 fiyatı: Rus yapımı Pantsir 1, 15 milyon dolar değerindedir.

PANTSİR 1 KULLANAN ÜLKELER

Birleşik Arap Emirlikleri

Brezilya

Cezayir

Ekvator Ginesi

Irak

İran

Rusya

Sırbistan

Suriye

Umman

Ürdün

Vietnam