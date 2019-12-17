Pankobirlik Genel Müdüründen Başkan Akay'a ziyaret
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Pankobirlik Genel Müdüründen Başkan Akay'a ziyaret

Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar ile Genel Müdür Yardımcısı Necmi Kurt, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

17.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:32
Pankobirlik Genel Müdüründen Başkan Akay'a ziyaret

Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar ile Genel Müdür Yardımcısı Necmi Kurt, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 'ı ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan vekili Halis Lektemur, yönetim kurulu üyelerinden, Avni Hokkaömeroğlu, Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Güntay ve Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner de hazır bulundu. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar ve Genel Müdür yardımcısı Necmi Kurt ile Pankobirlik camiası ve tarım sektörü açısından olumlu değerlendirmeler yapma imkanı bulduklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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