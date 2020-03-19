Pankobirlik Başkanı: Salgının tarımsal üretimi etkilememesi için yol haritası oluşturulmalı
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Recep Konuk, Güncel

Pankobirlik Başkanı: Salgının tarımsal üretimi etkilememesi için yol haritası oluşturulmalı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, koronavirüs salgınının tarımsal üretimi etkilememesi için tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Salgın bir gerçek. Bunu kabul edip tarladaki, seralardaki, çiftliklerdeki üreticiyi, yatağa düşürmeden tarımsal üretimi nasıl sürdüreceğimizi düşünmeliyiz.

19.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:22
Pankobirlik Başkanı: Salgının tarımsal üretimi etkilememesi için yol haritası oluşturulmalı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, koronavirüs salgınının tarımsal üretimi etkilememesi için tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Salgın bir gerçek. Bunu kabul edip tarladaki, seralardaki, çiftliklerdeki üreticiyi, yatağa düşürmeden tarımsal üretimi nasıl sürdüreceğimizi düşünmeliyiz. Tarım Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın bir araya gelip salgını tarladan da uzak tutacak bir yol haritası çizmesi, gelecek sene gıda arzında sıkıntı yaşamamamız açısından hayati önemde. Üstelik bunu hemen gerçekleştirmek zorundayız" dedi.?

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, ünyayı saran ve Türkiye'de de her gün sayının arttığı koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde birtakım tedbirler alındığını hatırlatarak, tarımsal alanda da bazı tedbirlerin alınıp, yol haritasının çizilmesi gerektiğini belirtti. Konuk, "Seneye gıda arzında sıkıntı yaşamamak için gıda zincirinin ilk halkası tarımsal üretimi mutlaka başlatmamız ve hasada kadar sürdürmemiz lazım. Tarımsal üretim önümüzdeki yıl her yıldan daha önemli. İhtiyaç hasıl olursa ihtiyaç olan ürün dünya pazarlarından temin edebilir seçeneği elimizde olmayabilir. O nedenle bizim bu sene tarımsal üretimde salgın nedeniyle hiçbir aksamaya meydan vermememiz hayati önemdedir" dedi. 

Tarım sektöründe yapılan işlemlerin ötelenemeyeceğine dikkat çeken Konuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlarca çiftçi, tarım işçisi minibüs ile traktör ile yan yana tarlaya gidecek, evine dönecek, birlikte yemek yiyecek, gün boyu tarlada veya serada omuz omuza çalışacak. Mesela çapa, mesela fide dikimi, mesela seracılık, mesela meyve sebze toplama işi. Üstelik de bu işlerin hiçbirini erteleyemezsiniz. Fide dikimini mayısa, hazirana erteleyemezsiniz. Çapayı salgının bitimine öteleyemezsiniz, tarlayı yabani ot kaplar, seyreltmezseniz verimli üretim yapamazsınız. Serada kızarmış domatesi, biberi 1 ay sonra toplarız diyemezsiniz, dalında çürür. Yani tarım takvimi salgındı, hastalıktı gibi mücbir sebepleri bahane kabul etmez. Bitkinin ekim zamanından gelişimine kadar her aşamada işinizi günü gününe yaptığınız, yapamadınız ürün alamazsınız. Salgın bir gerçek. Bunu kabul edip tarladaki, seralardaki, çiftliklerdeki üreticiyi, çiftçiyi yatağa düşürmeden tarımsal üretimi nasıl sürdüreceğimizi düşünmemiz lazım. Tarım Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın bir araya gelip salgını tarladan da uzak tutacak bir yol haritası çizmesi, gelecek sene gıda arzında sıkıntı yaşamamamız açısından hayati önemde. Üstelik de bunu hemen gerçekleştirmek zorundayız."  


Kaynak: DHA

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