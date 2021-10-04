Pandora Papers belgelerinde kimlerin isimleri geçiyor? Belgeleri kim yayınladı? Pandora Belgelerinde kimlerin isimleri var?

Dünya gündeminde yer alan Pandora Belgeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verilere dayanarak dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bunun ardından, Pandora Papers belgelerinde kimlerin isimleri geçiyor? Belgeleri kim yayınladı? merak edildi. Gündem haberler için bizi takip edin.

"PANDORA PAPERS" NEDİR?

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu; aralarında Çekya Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de bulunduğu dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgiler ile mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" adlı belgeleri açıkladı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verilere dayanarak dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

PANDORA PAPERS BELGELERİNDE KİMLERİN İSİMLERİ GEÇİYOR?

"Pandora Papers" adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katkısıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile ortaya koyuldu. Belgelerde, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de aralarında bulunduğu 35 mevcut ve eski siyasi liderin yanı sıra tanınan isimlerin gizli servetleri ve offshore olarak bilinen vergi cennetlerinde bulunan hesaplarına ilişkin bilgiler ifşa edildi. Shakira ve Elton John gibi ünlü isimlerin de yer aldığı belgelerde ayrıca, çok sayıda ünlü ismin Panama, Monako ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerindeki offshore şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler ile buralarda bulunan gizli banka hesapları, özel jetleri, yatları, malikaneleri ve ünlü sanat eserleri de açığa çıkarıldı.

Belgelerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in de adı geçerken, Anastasiadis'in Rus milyarderlerin mal varlığının gizlenmesine yardımcı olan bir hukuk firması kurduğu iddia edildi. Ürdün Kralı II. Abdullah'ın ise Malibu, Washington ve Londra'da 100 milyon dolarlık emlak varlığı olduğu ileri sürüldü. Belgelerde yer alan dikkat çekici isimlerden biri de Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair oldu. Blair ve eşinin Londra'da satın aldıkları ofisin içinde bulunduğu binanın sahibi olan bir offshore firmasını satın aldıkları iddia edilen belgelerde, çiftin ofisi alırken damga vergisinden 312 bin sterlin tasarruf ettiği öne sürüldü. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ekvator Devlet Başkanı Guillermo Lasso Mendoza ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın çocuğunun denizaşırı ilişkileri de belgelerde yer alıyor.

PANDORA PAPERS BELGELERİNİ KİM YAYINLADI?

"Pandora Papers" adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katkısıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile ortaya koyuldu.

Belgelerin dünya genelinde 600'den fazla gazeteci tarafından yayınlandığı aktarıldı.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Haberler.com - Gündem