Pandispanya keki nasıl yapılır? Pandispanya keki yapmanın püf noktaları, yumurta kokmaması için ne yapılması gerekir?

Yumurta kokmayan, yumuşacık, nemli ve lezzetli pandispanya keki nasıl yapılır? Pandispanya keki yapmanın püf noktaları, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pandispanya ya da pasta keki, lezzetli bir pasta yapmak için gereken en önemli malzemedir. Pandispanyanın hafif ve lezzetli olması, hem yeterince nemli hem de krema ve diğer malzemeleri taşıyabilecek kadar güçlü olması gerekir. İşte pastalarınızı güzel yapacak nefis pandispanya keki tarifi haberimizde…

PANDİSPANYA TARİFİ MALZEMELERİ

• 4 adet oda sıcaklığında yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• Yarım çay bardağı ılık su

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket şekerli vanilin

• 1 su bardağı tepeleme + 2 çorba kaşığı un

• 1 fiske tuz

PANDİSPANYA TARİFİ YAPILIŞI

1. Yumurtaların beyazı ve sarısı ayrılır.

2. Sarıları şekerle rengi açılana kadar mikserle çırpın.

3. Daha sonra ılık su eklenip çırpmaya devam edin.

4. Kabartma tozu, vanilya ve un eklenir ve bu aşamada mikser bırakılıp spatula yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar dıştan içe doğru karıştırın.

5. Yumurta aklarını da tuzla kar beyaz olana dek çırpın ve karışıma ekleyip aynı şekilde spatula ile fazla söndürmeden dıştan içe doğru karıştırın.

6. 22 cmlik kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serin ve karışımı dökün.

7. 180 derecede ısıtılmış fırında 35 dk pişirin.

PANDİSPANYA PÜF NOKTALARI NELERDİR?

• Yumurtaların mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. ( Tercihen bir gece önceden çıkartılmalıdır.)

• Pandispanya kekin en önemlisi yumurtalarınbeyazı ile sarısı olarak ayrı ayrı çırpılmalı.

• Yumurta sarıları ile şekerler birlikte iyice kabarıp beyazlaşana kadar çırpılmalı.

• Pandispanya hamurunun topak topak olmaması için un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenmelidir.

• Yumurta akları tuz ile birlikte köpürüp 3-4 katına ulaşıncaya kadar çırpılır.

• Yumurta sarılarının üzerine akları birleştirirken tahta kaşık yada spatula ile dıştan içe doğru köpük söndürülmeden karıştırılmalıdır.

• Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıbının kenarları yağlanmamalıdır.

• Kekin sönmemesi için ilk 20 dk fırının kapağı kesinlikle açılmamalıdır.

• Pişirme esnasında fırının bir köşesine ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyarsanız kekiniz daha yumuşak olacaktır.

• Arasına pişme kağıdı koyarak temiz bir poşetin içerisinde pandispanyayı derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

PANDİSPANYANIN YUMURTA KOKMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Yumurta kokusunun geçmesi için kullandığımız hamur işlerinde ve keklerde vanilyayı artırabilirsiniz ve aroma verebilirsiniz, portakal kabuğu ve limon kabuğu rendesi gibi tatlarda katabilirsiniz.

PANDİSPANYA KAÇ KALORİDİR?

• Yaklaşık pandispanya 1 porsiyonu 207 kcal dır. Un, şeker gibi malzemelerle hazırlandığı için karbonhidrat yüksek bir besindir. Diyette olanların ve çok fazla tüketmemesi gerekir.