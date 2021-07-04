Pandemiyi başarıyla atlatan şirketlerin sırları bu kitapta toplandı
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Pandemiyi başarıyla atlatan şirketlerin sırları bu kitapta toplandı

Pandemiyi başarıyla atlatan şirketlerin sırları bu kitapta toplandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gazeteci, yazar ve akademisyen Fatoş Karahasan'ın kaleme aldığı "Kırılma Noktası: Pazarlamanın Yeni Ekosistemi #FaydalıMarkaÖyküleri" isimli kitap, pandeminin yarattığı krizden alnının akıyla çıkmayı başaran şirketlerin ortak noktalarını mercek altına alıyor.

Gazeteci, yazar ve akademisyen Fatoş Karahasan'ın kaleme aldığı "Kırılma Noktası: Pazarlamanın Yeni Ekosistemi #FaydalıMarkaÖyküleri" isimli kitap, pandeminin yarattığı krizden alnının akıyla çıkmayı başaran şirketlerin ortak noktalarını mercek altına alıyor.

Küresel trend araştırma raporlarını, vaka öykülerini ve analizleri bir araya getiren "Kırılma Noktası", krizleri başarıyla yöneten şirketlerin çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve dünyamıza yönelik faaliyetlerinin yanında, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının dönemle ilgili yorumlarını da içeriyor.

Pandeminin ilk döneminde Karahasan'ın şirket yöneticileriyle yaptığı ve YouTube üzerinden yayınladığı görüntülü görüşmelerin çekirdeğini oluşturduğu kitap başta KOBİ'ler olmak üzere tüm şirketlerin yöneticilerine, girişimcilere ve iş dünyasına girmeyi planlayan herkese pandemi sonrası döneme dair umut aşılamayı hedefliyor.

Kırılma Noktası, Fatoş Karahasan, Haziran 2021, Doğan Solibri

Kaynak: Hürriyet

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