Pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber! Bilim insanları 'Daha fazlası var' diyerek 2 farklı senaryoyu paylaştı - Haberler
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Pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber! Bilim insanları "Daha fazlası var" diyerek 2 farklı senaryoyu paylaştı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Bir buçuk yıldan uzun bir süredir devam eden koronanın 6 ay içinde bitmesini umut edenlere bilim insanlarından kötü haber var. Pek çok uzman, koronanın 2 farklı senaryo ile biteceğini düşünüyor. Bunlardan biri herkesin aşılanması, diğeri ise herkesin enfekte olması. Herkesin enfekte olduğu durumda ise milyonlarca insanın yaşamını yitireceği ifade ediliyor. Ayrıca, aşı yaptırmayanların virüs için açık hedef haline gelecekleri de belirtildi.

225 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyona yakın cana mal olan koronavirüs son dönemde varyantları ile karşımıza çıkıyor. Özellikle Delta varyantı ile dünya genelindeki vaka sayıları artış trendine girmiş durumda. Önümüzdeki 3 ila 6 içinde sonunda ışık görmeyi umut eden herkes için bilim insanları bazı kötü haberler vererek "Daha fazlası için hazırlanın" dedi.

MİLYONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Uzmanlar koronavirüs pandemisinin 2 şekilde son bulacağı konusunda hemfikir oldu. Buna göre ya herkes aşı olacak ya da herkes enfekte olacak. İkinci senaryo, bilim insanlarına göre yaşanabilecek en kötü olasılık. Çünkü senaryo gerçekleşirse, milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği ifade ediliyor.

"HAZIRLIKLI OLUN"

Uzmanlar varyantlar nedeniyle birden fazla kez enfekte olunabileceğinin altını çizdi ve yeni vaka sayılarındaki dalgalanmalara karşı "Hazırlıklı olun" mesajını verdi. Minneapolis'teki Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in danışmanı Michael Osterholm konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu dalgalanmaların dünya genelinde devam ettiğini görüyoruz. Sonbahar veya kış aylarında başka bir dalgalanma görebileceğimizi düşünüyorum. Koronavirüs bulaşabileceği tüm insanlara bulaşana kadar durmayacak. En azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca, daha fazla aşı buldukça dalgalanmalar göreceğiz. Burada asıl önemlisi aralarındaki mesafe olacak."

6 AY İÇİNDE BİTMEYECEK

Danimarka'daki Roskilde Üniversitesi'nde epidemiyolog ve Nüfus Sağlığı Bilimleri Profesörü Lone Simonsen'e göre, son 130 yılın belgelenmiş beş grip salgını, Kovid-19'un nasıl bir yol izleyeceği konusunda bize ipuçları sunuyor. Simonsen, en uzun küresel grip salgını beş yıl sürse de, çoğunlukla ortalama iki veya üç yıl boyunca iki ila dört enfeksiyon dalgasından oluştuğunu belirtiyor.

"AŞI YAPTIRMAYANLAR AÇIK HEDEF"

Açıkça görünen şey, pandeminin altı ay içinde bitmeyeceği. Uzmanlar genel olarak mevcut salgının, küresel nüfusun belki de yüzde 90 ila yüzde 95'inin bağışıklığa sahip olması durumunda ortadan kalkacağının altını çiziyor. Pandeminin sona ermesi için aşı olmanın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çeken Simonsen "Aşı yapılmayan biri açık hedeftir, çünkü virüs bu sonbahar ve kış geniş bir alana yayılacak ve çoğu kişiyi bulacaktır" dedi.

Pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber! Bilim insanları
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber: Pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber! Bilim insanları 'Daha fazlası var' diyerek 2 farklı senaryoyu paylaştı - Haberler
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