Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü

19.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:13

Sakarya'nın Çark Caddesi üzerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeciler yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirebilmek adına karla mezar yaptı. İşletmeciler temsili mezarın üzerine ise "Esnaf öldü" yazarak mezar başında dua etti.

Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınan mecburi tedbir kararları birçok esnafı zor duruma soktu. Pandemi sürecinde yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatmak isteyen Sakaryalı esnaflar değişik bir protestoya imza attı.

YOLDA BİRİKEN KARLA MEZAR HAZIRLADILAR

Sakarya'nın Çark Caddesi Papatya Sokak üzerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeciler yolda biriken karları bir araya getirerek temsili bir mezar hazırladı.

"ESNAF ÖLDÜ"

Yolun ortasında mezar yapan esnaflar, koydukları mezar taşına ise "Esnaf öldü" yazısı astı. Kısıtlamalar sebebiyle müşteri sayısı azalan, kira ve faturalarını ödemek için çabalayan esnaflar mezarın üzerine çiçek de yerleştirdi.

Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü

"BİZİM İÇİN ÇÖZÜM BULUN"

Kardan mezarın önünde dua eden esnaf, "Bizim için bir çözüm bulun" çağrısında bulundu.

Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sokaktan geçen vatandaşlar ise kardan mezarı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mezarın başında poz veren esnafın görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü
Haber Yorumları (2)
SAĞLIK ÇALIŞANI: Allah yar ve yardımcınız olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
B: Eğer vatandaş ayakkabıyı avmden alıyorsa esnaf önce kendine bir soracak nerede hata bir hata yapıyorum diye .bir malın fiyatı müşterinin kıyafetine göre veya pazarlık yapma becerisine göre degismezzz. Sattıgın malın arkasında durmazsan daha çok ağlarsınız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:28:34. #1.14#
title