Pandemide iş yerini kapatan genç artık süs tavuğu yetiştiriyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dolayısıyla iş yerini kapatan Mehmet Altınok, yetiştirdiği Cüce Koşin cinsi süs tavuğunun yumurtalarını ve civcivleri satarak geçimini sağlıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dolayısıyla iş yerini kapatan Mehmet Altınok, yetiştirdiği Cüce Koşin cinsi süs tavuğunun yumurtalarını ve civcivleri satarak geçimini sağlıyor.

Pandemi dolayısıyla geçen yıl işlettiği kafeyi kapattığını söyleyen 24 yaşındaki Mehmet Altnok, "İş yerimi kapattıktan sonra kuluçka makinası alarak hobi amaçlı süs tavuğu yetiştiriciliğine başladım. Zamanla yetiştirdiğim Cüce Koşin cinsi süs tavuklarının yumurtalarını, 10-15 liradan, kuluçka makinesinde çıkarttığım günlük civcivleri ise 30 liradan satarak cep harçlığımı çıkartıyorum. Az büyüdükleri için Cüce Koşin adı verilen süs tavukları 150-200 TL'den, horozlar ise 100-150 TL arasında alıcı buluyor. Satışlarımızı genelde bir tavuk ve bir horoz olarak yapıyoruz. Vaktimi artık süs tavuklarıyla geçiriyorum. Bu uğraş insanın stresini de alıyor. Gönlümüz istiyor ki Hisarcık ve çevresi süs tavuğu yetiştiriciliğinde profesyonelleşsin ve ırklar karışmasın" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı