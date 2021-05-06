Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu Sivas'ta bir parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ta Alibaba Mahallesinde bir parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu, o anlar cep...

Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu

Sivas'ta bir parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta Alibaba Mahallesinde bir parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta 17 günlük tam kapanma kararı ile birlikte Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Aşık Veysel Parkı ise adeta koyunlara mera oldu. Parkta otlayarak ilerleyen koyun sürüsünü görenler şaşkınlık yaşadı. Yüzlerce koyunu park içerisinde gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde birçok koyunun park içerisinde otlanarak ilerlediği görüldü. Parktaki çimlik alanda kendilerini ziyafet çeken koyunların yine toplu olarak bir çeşmede su içti. Bir süre parkta otlayan koyunlar çoban eşliğinde bölgeden uzaklaştı.

Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu
Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu
Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu
Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemide boş kalan park koyunlara mera oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 19:41:02. #1.16#

title