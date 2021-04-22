Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
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Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu

Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından üreme dönemine giren kurbağaların Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne geçişleri başladı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından üreme dönemine giren kurbağaların Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne geçişleri başladı. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Kurbağalar, Domaniç-İnegöl yolundan karşıdan karşıya geçerken telef oluyorlardı. Bu yıl pandemi ve yasaklar nedeniyle dereden gölete geçmeleri daha kolay oldu. Fakat sayıları geçtiğimiz yıllara oranla çok azaldı" dedi.

Domaniç ilçesinde kurbağaların üremek için ormanlık alanlardan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu göletine geçişleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından başladı. Ormanlık alanlardan çıkan kurbağalar, Domaniç-İnegöl kara yolundan geçiş yaparak gölete ulaşıyor. Ancak yoldaki yoğun trafik nedeniyle özellikle gece yarısı fark edilmedikleri için bir çoğu araçların altında kalarak ölüyor. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması trafiği azaltırken, kurbağalar da daha kolay gölete ulaşıyor. Birbirinin sırtında göç yolundaki kurbağalar ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

'UZMANLARIN İNCELEMESİ GEREKİYOR'Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, uzmanların sadece Domaniç ilçesine özgü olduğu bilinen kurbağalar üzerinde inceleme yapması gerektiğini belirterek, "Dünyada sadece Domaniç'te görülen kurbağalar, Domaniç-İnegöl yolundan karşıdan karşıya geçerken telef oluyorlardı. Bu yıl pandemi ve yasaklar nedeniyle dereden gölete geçmeleri daha kolay oldu. Domaniç kurbağaları son derece ilginç ve görülmeye değer. Uzmanların gelip kurbağalar üzerinde detaylı inceleme yapmasını bekliyoruz" dedi. Zorlu yollardan geçerek sağ kalan kurbağalar ise Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne yumurtalarını bırakarak üreme dönemlerine girdi.

Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu
Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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