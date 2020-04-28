Pandemi Türkiye'de en çok 'Kucaklaşmayı' özletti
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Pandemi Türkiye'de en çok 'Kucaklaşmayı' özletti

Araştırma Şirketi Areda Survey Ocak ayının başından beri yaptığı Koronavirüs araştırmalarına bir yenisini daha ekledi.

Pandemi Türkiye'de en çok 'Kucaklaşmayı' özletti
28.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:18

Araştırma Şirketi Areda Survey Ocak ayının başından beri yaptığı Koronavirüs araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak 24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında " 'Özlenenler', Salgın Esnası ve Sonrası Hayata Bakış Araştırması" başlığı ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Türk halkı Pandemi döneminde en çok sarılmayı ve kucaklaşmayı özledi.

Bin 806 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Türk halkı yüzde 25,3 oranla en çok sarılmayı ve kucaklaşmayı özlerken, "Dışarı çıkıp özgürce dolaşmayı özledim" diyenler yüzde 23,3 ile ikinci sırada yer alıyor.

Pandemi sonrası ilk durak kebapçılar

Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar ile birlikte yemek yeme alışkanlıklarında da bazı değişimler meydana geldi. Türk yemekleri denince belki de akla ilk gelecek çeşitlerden biri olan kebap çeşitleri Türk halkının yüzde 20,1 oranla Pandemi sonrası dışarı ilk çıktığında tüketmek istediği yiyeceklerin başında geldi. Kebap çeşitlerinde sonra yüzde 15,3 ile 'Döner' özlenen yemekler sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Yüzde 9,5'lik bir oran ise Pandemi süreci bitse de dışarıdan bir şey yemeyeceğini belirtti.

Pandemi, 'Sağlığın' ve 'Ailenin' önemini hatırlattı

Pandemi süreci tüm dünyanın yaşam biçiminin değişmesine sebep olurken araştırmada sorulan "Genel olarak düşündüğünüzde Pandemi süreci sonrası hayatınızda (yaşam biçiminizde) ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37,6'sı "Sağlıklı yaşamaya özen göstereceğim" derken yüzde 23,5'i "Aileme daha fazla zaman ayıracağım" yanıtını verdi. Aynı zamanda "Korona sonrası ilk olarak görüşmeyi-buluşmayı düşündüğünüz kişi kimdir?" sorusuna yaklaşık her dört kişiden biri (yüzde 25,5) ilk olarak 'Anne-Babam' yanıtını verdi. Pandemi sonrası ilk olarak arkadaşlarım ile görüşeceğim yanıtını verenler ise yüzde 22,3 oranla ikinci sırada yer aldı.

Pandemi sonrası ilk ziyaret akrabalara

Araştırmada Türk halkına sorulan, "Pandemi süreci bittiğinde ilk olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 30,1'i "Aile - Akraba ziyaretine gitmek", yüzde 23,9'u "Arkadaşlarımla bir araya gelmek", yüzde 12,7'si "Sahil kenarına gitmek" ve yüzde 9,1'i "Camiye gitmek" yanıtını verdi.

Pandemi dönemi öncesi kendine not; Sağlığına dikkat et!

Araştırmada sorulan, "Farz edelim ki Pandemi dönemi başlamadı, o zamanki halinize ne söylemek isterdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 39,8'i "Sağlığına dikkat et", yüzde 17,9'u "Sabah erken uyanıp işe gitmenin kıymetini bil", yüzde 13,7'si "Gezmeye üşendiğin yerleri git gör" ve yüzde 11,2'si "Arkadaşlarınla daha fazla vakit geçir" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Pandemi Türkiye'de en çok 'Kucaklaşmayı' özletti

Kaynak: İHA

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