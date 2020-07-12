Pandemi sonrası Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrum'da sahne aldı
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Pandemi sonrası Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrum'da sahne aldı

ÜNLÜ şarkıcı Safiye Soyman, koronavirüs salgını nedeniyle verdiği aranın ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde sahne alıp, ilk kez hayranlarının karşısına çıktı.

Pandemi sonrası Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrum'da sahne aldı
12.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:25

ÜNLÜ şarkıcı Safiye Soyman, koronavirüs salgını nedeniyle verdiği aranın ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde sahne alıp, ilk kez hayranlarının karşısına çıktı. Konserin ikinci yarısında tulum giyip, siperlikli maske ve stetoskop takarak hayat arkadaşının sahnesine konuk olan Faik Öztürk, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Safiye Soyman, Bodrum'da sahne alarak hayranları ile buluştu. Taç detaylı ışıltılı kostümü ile sahneye gelen Soyman, konserinde 30. Sanat Yılı Özel Albümü'nde yer alan parçaları birbiri ardına seslendirdi. Şarkı aralarında izleyicilerle ufak sohbetlerde eden Soyman, onları özlediğini belirtip, sanki ilk kez karşılarına çıkıyormuş gibi heyecanlı olduğunu söyledi. Konser verdiği otelde şarkılarına klip çektiği son albümünden de bahseden Soyman, "Arşiv niteliği taşıyacak bir özelliğe sahip albüm oldu" dedi.

'20 YILDIR KORONAVİRÜS İLE AYNI EVDE YAŞIYORMUŞUM'Konserin ikinci yarısında Soyman'ın sahnesine hayat arkadaşı Faik Öztürk konuk oldu. Tulum giyip, siperlikli maske ve stetoskop takarak sahneye gelen Öztürk, Covid -19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekip, "Ne kadar ciddi bir hastalık ile mücadele ettiğimizi ve tedbirleri bir an olsun elden bırakmamamız gerektiğine dikkat çekmek istedim. Lütfen sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim" dedi.

Elindeki stetoskop ile hayat arkadaşı Soyman'ın ateşini ölçüp, "Safiye Hanım'ın ateşi 36.5 derece ama itiraf edeceğim çok vitaminsizsin Safiye'ciğim" diyerek, izleyicileri güldürdü. Buna karşın Öztürk'ün tulumunu diline dolayan Soyman ise "Meğerse 20 yıldır koronavirüs ile aynı evde yaşıyormuşum" diyerek, hayat arkadaşına esprili bir şekilde, takıldı. 2 saat boyunca sahnede kalan ünlü çift, hayranlarından bol bol alkış aldı.


Kaynak: DHA

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