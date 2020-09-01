Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
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Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı

Erzurum'da koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmaktan vazgeçen damat, eşi için hazırladığı "Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim" yazılı pankartı gelin evinin karşısındaki yamaca astı.

01.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:31

Erzurum'da, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlama üzerine düğün yapmaktan vazgeçen damat Fatih Çimen, eşi Elif Çimen için 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' yazılı pankart hazırlayıp, evinin karşısındaki yamaca astı. Çimen, bir süre önce nikah kıydığı eşine, düğünü iptal etmesi nedeniyle jest yapmak istediğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ağustos'ta yayımladığı genelgesiyle aralarında Erzurum'un da bulunduğu 14 ilde, düğünlere kısıtlama getirildi. Kapalı alanlardaki düğünleri 1 saatle kısıtlayan, müzik ve ikramı yasaklayan genelge üzerine daha önce nikahlanan Fatih-Elif Çimen çifti, düğün yapmaktan vazgeçti. Damat Fatih Çimen de düğün yapamadığı eşine sürpriz yapmak için arkadaşlarıyla birlikte kolları sıvadı. Çimen, 10 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda olan bir pankarta 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' yazdı. Ardından da pankartı eşinin gelin çıkacağı babasının Palandöken ilçesi Tekederesi Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki yamaca astı.

Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı

"EŞİME PANKARTLA JEST YAPMAYI DÜŞÜNDÜM"

Havai fişek gösterisi de yapan Fatih Çimen, "Koronavirüs sebebiyle düğünümüz iptal olunca ben de eşime böyle bir sürpriz hazırladım. Düğün salonu, orkestra gibi organizasyonları hazırlamıştık ama yüzyılın vebası sebebiyle iptal oldu. Hayırlısı buymuş, ben eşime böyle bir pankartla jest yapmayı düşündüm" dedi. Elif Çimen ise "Koronavirüse rağmen evleniyoruz, çok mutluyum, çok şükür" dedi.

Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı

DAMAT GÜVERCİN UÇURDU

Öte yandan Fatih Çimen, gelin arabasıyla eşini alıp, Tekederesi Mahallesi'ndeki yeni evlerine götürdü. Bayrak asılı evin önünde 2 adet güvercin uçurdu.

Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (9)
İLLETYUS: Reklamda tamam haberede çıktı e boşanma hazırlıklarına başlaya bilirsin
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YOYO: Afganistan mı burası. Kadını o kadar çok kapatmışlar. yazık yaa
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ADA: Allah mutlu mesut etsin
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