Pandemi kurallarını yok sayıp eğlence gecesi düzenlediler
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Pandemi kurallarını yok sayıp eğlence gecesi düzenlediler

Pandemi kurallarını yok sayıp eğlence gecesi düzenlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da sokağa çıkma yasağına uymayarak bir diskoda toplanan gençler, pandemi kurallarını hiçe saydı.

Antalya'da sokağa çıkma yasağına uymayarak bir diskoda toplanan gençler, pandemi kurallarını hiçe saydı. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralı tanıyan gençler bir de o anlarını sosyal medyadan paylaştı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi sınırları içindeki bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi. Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Yasakları çiğnedikleriyle kalmayıp bir de eğlence anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, büyük tepki çekti. - ANTALYA

Pandemi kurallarını yok sayıp eğlence gecesi düzenlediler
Pandemi kurallarını yok sayıp eğlence gecesi düzenlediler
Pandemi kurallarını yok sayıp eğlence gecesi düzenlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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