Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
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Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi

Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, pandemi döneminde hareketsiz kalanlarda oluşan kas ve eklem ağrılarında fizik tedavide kullanılıyor.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, pandemi döneminde hareketsiz kalanlarda oluşan kas ve eklem ağrılarında fizik tedavide kullanılıyor. Doğanın içerisinde tatil yapan hastalar, doktor ve fizyoterapist eşliğinde kas, kol, bacak, eklem ve romatizma ağrılarına şifa buluyor.

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu ifade edilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde, sodyum bikarbonatlı florürlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ile spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğine yer verildi. Pandemi dönemindeki kısıtlamalarda evde hareketsiz kalanlarda oluşan kas ve eklem ağrıları için termal su fizik tedavide kullanılıyor. Doğanın içerisinde tatil yapan hastalar, doktor ve fizyoterapist eşliğinde kas, kol, bacak, eklem ve romatizma ağrılarına şifa buluyor.

'HAREKETSİZLİKLE EKLEM PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI'Fizyoterapist Ercan Çimen, uzun pandemi sürecinde evde kalma sürelerinin uzaması ile bazı kişilerde kas ve eklem sorunları yaşanmaya başlandığını söyledi. Çimen, "Boyun ve bel ağrılarında artışlar yaşandı. Biz burada termal suyun iyileştirici gücü ile birlikte fizik tedavideki özel teknikleri kullanarak bu ağrılarda azalma amaçlıyoruz, bu ağrıların giderilmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Manuel terapi, elektroterapi, kinezyo bantlama ve egzersizlerle bir çalışma yürütüyoruz. Tesisimiz doğa içerisinde bulunduğu için psiko-sosyal yönüyle de iyileşmeye katkısı oluyor. Fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra termal suyun içerisinde bulundurduğu yüksek mineraller ve sıcak suyun etkisiyle kaslarda daha iyi bir gevşeme oluyor" dedi.'DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ'İstanbul'dan tatile gelen Sümeyra Çavuşoğlu, "İstanbul'da yaşıyorum. Oradan kaçıp burada yeşil, mavi ve doğayla iç içe olup termal suda şifa bulmak güzel" dedi. Eray Çavuşoğlu da "İş ortamının stresinden uzaklaşarak detoks gibi geliyor. Bizim için nimet. Doğada huzur buluyoruz, termal suda iyi geliyor" diye konuştu.

Ayşe Yılmaz da hareketsizlikten oluşan ağrıları için termal su ve fizik tedaviyi tercih ettiğini söyledi. Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi de pandemi sürecinde uzun süreler evlerde dört duvar arasında kapalı kalındığını belirterek "Tatilciler yüzde yüz doğada hep ruhlarını dinlendiriyor, hem de termal suda şifa buluyor" dedi.


Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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