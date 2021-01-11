Pandemi Gölgesinde Haç Çıkarma Töreni Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemi Gölgesinde Haç Çıkarma Töreni Yapıldı

11.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:46

Hıristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hıristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, pandemi nedeniyle az sayıda kişi katıldı

Pandemi Gölgesinde Haç Çıkarma Töreni Yapıldı

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi Gölgesinde Haç Çıkarma Töreni Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:47:33. #1.14#
title