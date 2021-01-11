Pandemi Gölgesinde Haç Çıkarma Töreni Yapıldı
11.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:46
Hıristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Hıristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, pandemi nedeniyle az sayıda kişi katıldı
Kaynak: DailyMotion.com