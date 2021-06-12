Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı
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Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı

Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Yaşam

Koronavirüs nedeniyle başlayan karantina sürecinde, evde geçirilen zamanın artması sosyolojik ve kültürel alanlarda da ciddi sorunlara yol açıyor. Araştırmalara göre son dönemde cinsel içerikli yayınlar yapan internet sitelerine tıklanma oranlarında ciddi bir artış var.

Hayatımıza girdiğinden itibaren bildiklerimizi unutturan koronavirüs'ün yaşamlarımız üzerindeki etkisi sadece sağlık alanında değil. Sosyal ve kültürel alanlarda da ciddi bir dejenerasyona yol açan karantina süreci özellikle yeni nesil açısından oldukça önemli tehditler içeriyor.

TIKLANMA ORANLARINDA ARTIŞ VAR

Öyle ki yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evde geçirilen zamanın artması, internet üzerinden yayınlanan zararlı içeriklerin daha çok tıklanmasına sebebiyet vermiş durumda. Cinsel içerikli yayınların tıklanma oranlarının pandemi döneminde artış gösterdiğini ifade eden uzmanlar anne ve babaları uyarıyor.

ÇOCUKLARINIZI TAKİP EDİN

Özellikle ergenlik döneminde olan çocukların takip edilmesi gerektiğine dair ebeveynlere çağrıda bulunan uzmanlar geçtiğimiz yıl zararlı içerik üreticilerinin ziyaretçi sayılarının 3 trilyon olduğunu belirterek, bu oranın yüzde 23 oranında arttığını ifade ediyor.

Bilal Çığrım
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