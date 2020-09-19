Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar "Palandöken Yaz Şenlikleri"nde doğayla buluştu
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Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar "Palandöken Yaz Şenlikleri"nde doğayla buluştu

Erzurum'da, ebeveyn ve çocuk kampı gibi ilk kez düzenlenen "Palandöken Yaz Şenlikleri" başladı.

Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar
19.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:22

Erzurum'da, ebeveyn ve çocuk kampı gibi ilk kez düzenlenen "Palandöken Yaz Şenlikleri" başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti kenarındaki Konaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek şenlik çeşitli etkinliklerle başladı.

Etkinlikte, kano, bisiklet turları, dağ yürüyüşleri, at safari, olta balıkçılığı, ebeveyn çadır kampları, dev salıncak, hamakta uyuma gibi aktiviteler bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ve yarın sona erecek etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, yaz boyu, yerli turistler ve Erzurum halkının adrenalin ihtiyacını gidermek adına çeşitli aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Aktivitelere çadır kampını da eklediklerini dile getiren Bağrıyanık, söz konusu kampın duyurulmasıyla kısa sürede ilgi gördüğünü aktardı.

Bağrıyanık, ailelerin çocuklarıyla aynı ortamda bulunmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Formatımız ebeveyn ve çocukların aynı anda belirli bir lokasyonda vakit geçirmeleri, doğayla iç içe olmalarını sağlamak amaçlıydı. Organizasyonun içeriğinde çeşitli doğa sporları var. Kano ve rafting var. Bisiklet ve trekking turumuz var. Diğer taraftan da geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk var. Burada gösterilerimiz oldu. Çadır kampı bizim ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Özellikle katılımcıların isteği bizi son derece mutlu etti."

Pandemi koşulları nedeniyle kontenjanı kısıtlı tutmaya çalıştıklarını da ifade eden Bağrıyanık, 15 günde bir ve yaz boyu ve kışın da olmak üzere çadır kamplarını özellikle ebeveyn çocuk konseptinde yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Ailelerden etkinliklere tam not

Ergün Duman ise kampa ailecek katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu, okçuluk, atçılık ve kano gibi sporlarla güzel zaman geçirdik." dedi.

Nurgül Üst de Erzurum'da böyle organizasyonların yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını, özellikle de ebeveynler için yapılmasının pandemi sürecinde ailelere olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Liza Nur Bozkaya da pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla evdeki öğrenciler olarak çok sıkıldıklarını anlatarak, "Kamp herkes için iyi bir aktivite oldu. Erzurum'da da ilk defa yapılan etkinlik çok eğlenceli geçti." diye konuştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - İsmail Hakkı Demir
İsmail Hakkı Demir
AA Editörü
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