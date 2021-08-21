Pandeli Lokantası
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Pandeli Lokantası

Pandeli Lokantası
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul'un yemek kültürü ve tarihi adına sayabileceğimiz en önemli adresler arasında Pandeli. Bir dönem kapılarını kapatmış, müdavimlerini üzmüştü.

İstanbul'un yemek kültürü ve tarihi adına sayabileceğimiz en önemli adresler arasında Pandeli. Bir dönem kapılarını kapatmış, müdavimlerini üzmüştü. Neyse ki ayrılık kalıcı olmadı, lokantanın asırlık öyküsü kaldığı yerden devam ediyor. Mısır Çarşısı'nın nostaljik atmosferi içindeki ikonik lokanta, sunduğu incelikli lezzetler kadar kubbeli tavanı, kristal avizeleri ve meşhur mavi çinili duvarlarıyla da etkileyen bir mekan. İlk kez 1926'da Pandeli Çobanoğlu tarafından kurulan lokantanın hikayesi, Pandeli'nin Çukur Han'da sattığı köfte ekmekle başlıyor. Dönemin entelektüelleri ve politikacıları müdavimi olunca aynı yıl Eminönü'ndeki ilk lokanta açılıyor. Savaş sonrası Mısır Çarşısı'ndaki adresine taşınan Pandeli'nin yıllar içinde masalarında ağırladığı müşteriler arasında kimler yok ki...

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kraliçe II. Elizabeth, Audrey Hepburn akla ilk gelenler...

İstanbul mutfağını yaşatmaya kaldığı yerden devam eden Pandeli'nin yeni menüsünde kağıtta levrek, patlıcanlı, dönerli börek, hünkarbeğendi ve vişneli tirit gibi klasikler de var. Zamansız bir İstanbul lokantası deneyimi için her gün 11.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Eminönü-İstanbul; (0212) 527 39 09

Pandeli'nin ağırladığı isimler arasında Atatürk ve Kraliçe II. Elizabeth de var. Lokantada patlıcanlı, dönerli böreği ve vişneli tiridi mutlaka tadın.

Kaynak: Hürriyet

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