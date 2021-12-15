Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Haberler | Güncel

KONYA'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ile kamyonete çarptı.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ile kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karapınar- Konya kara yolu Gazi Osmanpaşa Mahallesi kavşağında meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 42 ABH 820 plakalı pancar yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen Cihanbir Cihanoğlu'nun kullandığı 42 BJ 221 plakalı kamyonet ve Mustafa Yaylacı yönetimindeki 42 AAC 405 plakalı kamyona çarptı. Kazada, sürücülerden Cihanbir Cihanoğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Cihanoğlu, çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihanoğlu, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tali yoldan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

Pancar yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

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