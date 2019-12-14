Pancar yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Pancar yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan pancar yüklü kamyon şarampole yuvarlandı.

14.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:57

'nın ilçesinde kontrolden çıkan pancar yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Ters dönen kamyonda sıkışan sürücü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. 'den yüklediği pancarları Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Halil Ölmez (35) yönetimindeki 26 FT 088 plakalı kamyon, Mezit-7 mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Ters duran kamyonda yaralanan sürücü, direksiyon koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekibi sevk edildi. ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının arından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ölmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaları olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pancar yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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