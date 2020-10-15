Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor
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Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor

15.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:18
Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki pancar üreticileri, nakliye sorunu yaşadıklarını belirterek geçen yıl kapatılan kantarın yeniden açılmasını talep etti.

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki pancar üreticileri, nakliye sorunu yaşadıklarını belirterek geçen yıl kapatılan kantarın yeniden açılmasını talep etti.

İlçeye balı Bostankaya köyündeki pancar kantarı, 2019 yılında kapatıldı. İlçedeki pancar üreticileri tarladan söktükleri pancarları Malatya Şeker Fabrikası'na götürmeye başladı. Ancak nakliye sorunu yaşayan üreticiler, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, eski kantarın yeniden açılmasını talep etti. Kapatılan kantar önünde toplanan üreticiler basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi. 

Pancar üreticisi Murat Sulakçı, "Bölgemize hizmet veren Bostankaya Şeker Pancarı Kantarı maalesef 2019 kampanyası süreci sonunda kapatılmıştır. Biz bölge çiftçileri olarak çok ısrarlı bir şekilde bu kapatılan kantarın bölgemize büyük bir zarar vereceğini dile getirsek de çeşitli girişimlerde bulunmamıza rağmen maalesef kantarımız kapatılmıştır. 8 köy muhtarımızla birlikte çeşitli noktalara dilekçelerimizi verdik. Vatandaşımızın pancarı ortada, zamanında kamyon gelmiyor. Şimdi vatandaş pancarı sökecek ya güneşin altında bekletecek ya da karın altında kalacak. Bizim kantarımız yeniden açılsın. Ürün zamanında gönderilemediğinde çiftçinin malı tarlada kalacak" dedi.'SÖKÜM YAPMAYACAĞIZ'

Kantarın açılması için kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istediklerini belirten Sulakçı, "Çiftçimize her türlü fedakarlığı göstererek buraları ekti. Eğer kantarımız açılmaz ise maalesef çiftçimizin ürünü yerde kalacak. Çiftçiler olarak söküm yapmayacağız. Biz kantarımızın yeniden açılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

 


Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor
Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor
Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor
Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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