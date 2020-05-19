Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korktu
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Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korktu

Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korktuBİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde pancar toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan gördü.

Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korktu
19.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:44

Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korktu

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde pancar toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan gördü. Yılanı görüntüleyen köylüler, korktuklarını söyledi. Adaklı ilçesine bağlı Karer köyündeki ormanlık alanda pancar toplayan işçiler, yaklaşık 3 metrelik yılan gördü. İşçiler, yılını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, korku dolu anlar yaşadı. İlk kez böylesi bir yılan gördüklerini anlatan Mazlum Serinyel (36), havalarının ısınmasıyla birlikte Bingöl bölgesinde yılanların ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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