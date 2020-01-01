Panama Kanalı'nın devlete devredilişinin 20. yılı 'kuraklık gölgesinde' kutlandı

01.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:37

Panama'da, Panama Kanalı'nın devlete devredilişinin 20. yılı kutlanıyor. Fakat yetkililer, ülkede yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Kanalın geleceğinden endişeli.



Son yıllarda giderek azalan yağışlar ve yükselen sıcaklıklar, Panama Kanalı'nın havuzunu dolduran ve gemilerin Pasifik ile Atlantik arasında kestirme geçiş yapmasına izin veren tatlı su göllerinin seviyesini iyice düşürmüş durumda. Euronews.com'da Görüntüle