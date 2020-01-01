Panama Kanalı'nın devlete devredilişinin 20. yılı 'kuraklık gölgesinde' kutlandı
Haberler » Dünya » Panama Kanalı'nın devlete devredilişinin 20. yılı 'kuraklık gölgesinde' kutlandı - Haberler

Panama Kanalı'nın devlete devredilişinin 20. yılı 'kuraklık gölgesinde' kutlandı

Panama’da Panama Kanalı’nın devlete devredilişinin 20. yılı kutlanıyor. Fakat yetkililer, ülkede yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesinin giderek düştüğü Kanalın geleceğinden endişeli.

01.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:37
Panama Kanalı'nın devlete devredilişinin 20. yılı 'kuraklık gölgesinde' kutlandı

Panama'da, 'nın devlete devredilişinin 20. yılı kutlanıyor. Fakat yetkililer, ülkede yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Kanalın geleceğinden endişeli.


Son yıllarda giderek azalan yağışlar ve yükselen sıcaklıklar, Panama Kanalı'nın havuzunu dolduran ve gemilerin Pasifik ile Atlantik arasında kestirme geçiş yapmasına izin veren tatlı su göllerinin seviyesini iyice düşürmüş durumda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler