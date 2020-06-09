Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti
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Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başlayan Pamukkale'yi 8 günde 2 bin 78 kişi görme şansı yakaladı.

09.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başlayan Pamukkale'yi 8 günde 2 bin 78 kişi görme şansı yakaladı.

Geçen yıl 2 milyonu aşan ziyaretçiyi kabul eden Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılmasının ardından kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da misafirlerini kabul etmeye başladı. 2,5 aydır sakin günler geçiren bölgede kapıların açılmasının ardından hareketlilik yaşanıyor.

Ziyaretçiler ateşleri ölçülerek ve maskeyle alana kabul ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyaz cennet"in kapılarının yeniden açıldığı için sevinçli olduklarını söyledi.

8 günlük süreçte ören yerine 2 bin 78 kişinin giriş yaptığını anlatan Akyol, "Bölgemizde gözle görülür şekilde turistlerin yoğunluğu artmaya devam ediyor. Yurt dışı uçuşlarının hareketlenmesiyle birlikte yabancı misafirlerimizi de ağırlayacağız. Ayrıca bölgedeki müzeye yaklaşık 300 kişi, Laodikya Antik Kentine de 500 civarında ziyaret gerçekleşmiş." diye konuştu.

Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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