Pamukkale ve Çal'ın muhtelif mahallelerinde su kesintisi
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Pamukkale ve Çal'ın muhtelif mahallelerinde su kesintisi

Pamukkale ve Çal'ın muhtelif mahallelerinde su kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Pamukkale ve Çal ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Pamukkale ve Çal ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. 18. 08. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 09: 00-18: 00 saatleri arasında Pamukkale ilçesi Kuşpınar, Mehmetçik ve İncilipınar Mahallelerinde, içme suyu depo bakım onarım çalışmaları nedeniyle de 07: 00- 18: 00 saatleri arasında Çal ilçesinin Bayıralan mahallesinde, planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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