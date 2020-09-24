"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi
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"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

24.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:09

YÖK tarafından, 7 Temmuz 2020'de hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı. Bağ, eşi için "kişiye özel" ilan açmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı kadrosuna "kişiye özel" ilan açan Hüseyin Bağ'ın, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) rektörlük görevi disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmış ve görevden uzaklaştırmıştı.

'Kişiye özel' ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

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