PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
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PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

Tekke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına 6 arazöz, 1 helikopter ve yaklaşık 40 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangında alevlerin arasında kalan 10 kovandaki arılar öldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI
PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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