Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı
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Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı

22.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:37
Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı

Pamukkale Belediyesi, 2020 yılında mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, 2020 yılında mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Gölemezli, Karakurt, Karakova ve Kavakbaşı'ndaki kapalı pazar yerleri ile Kale'deki sosyal tesis kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Pamukkale Belediyesi, her mahalleye özgü projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İlçe genelinde en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri olan kapalı pazar yeri ile ilgili olarak çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, ilk olarak Belenardıç'ta kapalı pazar yerini tamamlayarak halkın kullanımına sundu. Ardı ardına Karakurt, Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı'nda temel atılırken, çalışmalar hızlı bir şekilde devam etti. Bu mahallelerde vatandaşların hem pazar alış verişlerini yapabileceği hem de düğün, mevlit ve benzeri organizasyonlarda kullanabileceği şekilde planlanan tesislerde çalışmaların sonuna yaklaşıldı. İmalatları tamamlanan bu yerlerdeki inşaatların çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra vatandaşların kullanımına sunulacak. Kale'de ise çok amaçlı sosyal tesis yapımına başlanmıştı. Toplam bin 800 metrekarelik alanın 450 metrekaresine sosyal tesis olarak planlanırken, geri kalan alan ise otopark, çocuk parkı, spor aletleri, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları olarak değerlendirilecek. Kale'deki sosyal tesiste de çalışmalarda sona yaklaşıldı. Karakurt, Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı'ndaki kapalı Pazar yerleri ile Kale'deki sosyal tesisin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

"350 bin vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "61 mahallemizin tamamının en acil sorunu neyse hemen müdahale ediyoruz. Belenardıç'taki kapalı pazar yerimiz kısa sürede tamamlanıp hizmete sunuldu. Karakurt, Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı'ndaki çalışmalarda ise sona yaklaşıldı. Kale mahallemizde yaptığımız sosyal tesis de kısa sürede tamamlanacak. Bu beş mahallemizdeki tesisleri büyük ihtimalle Ocak ayında halkımızın kullanımına sunmuş olacağız. Biz ilçemizde yaşayan yaklaşık 350 bin vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluğuna sebep olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı
Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı
Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı
Pamukkale Belediyesi, pazar yeri ve sosyal tesis çalışmalarında sona yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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