"Pamuk" belediyenin maskotu oldu
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"Pamuk" belediyenin maskotu oldu

23.03.2021 22:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:56

"Pamuk" belediyenin maskotu oldu Sındırgı Belediyesinin yeni maskotu 'Pamuk' Leylekleri ile ünlü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, belediyenin yeni maskotu 'Pamuk' adındaki kedi oldu.

"Pamuk" belediyenin maskotu oldu

Sındırgı Belediyesinin yeni maskotu 'Pamuk'

BALIKESİR - Leylekleri ile ünlü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, belediyenin yeni maskotu 'Pamuk' adındaki kedi oldu. Makam odasını Pamuk'a açan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, doğal şehir olarak anılan Sındırgı'da her canlının yaşamına saygı olduğunu dile getirdi. Başkan makam odasını evi gibi göre pamuk ise, ilçede kararların aldığı masanın üzerine çıkıyor, makam koltuğunu Başkan Yavaş ile paylaşıyor.

Projesinde bulunan leylek yuvası ile Türkiye de tek olma özelliği taşıyan belediye hizmet binasına sahip, doğal şehir ünvanlı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayvanlara saygı en üst seviyede. Sındırgı Belediyesinin yeni maskotu olan 'Pamuk' adındaki kedi ise tüm ilgiyi üzerine topluyor.

Belediye binasının üzerinde leylek yuvası ve meydandaki güvercinlerle doğal yaşama saygısını gösteren Sındırgı Belediyesi evcil hayvanlara da kapısını açtı. Kaybolan ve yaralı kediye Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Yaralı halde bulunan kediye sahip çıkan ekipler tedavisini yapıp temizleyip belediye binasına aldı. Doğal yaşama saygısı ile bilinen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da yaralı kediye makam odasını açtı. Pamuk ismi koyulan kedi kısa süre içerisinde belediyenin maskotu haline geldi.

Kaybolan kedisinin belediyede bakıldığını öğrenen Eda Kaya ise yeni yuvasında mutlu olduğunu görünce kedisinin belediyede kalmasını istedi.

Sosyal Farkındalık Oluşuyor

Belediye binası içerisinde ve çevresinde hayvanların olması vatandaşlar nezdinde de sosyal farkındalık oluşturuyor. Belediyenin yeni maskotu haline gelen pamuğa Akpınar Yaşam Merkezindeki kadınlar da gazete kağıdından yuva ve boncuktan tasma yaptı. Pamuğa sahip çıkan personelini tebrik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Doğal Şehir de doğal yaşama saygı var. Her canlının en güzel şekilde yaşam hakkı var. Biz her canlıyı seviyoruz. Sındırgı bu konuda farklı bir ilçe. Personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Leylekten sonra yeni maskotumuz pamuk. Belediye binası ona emanet" dedi.

'Pamuk' belediyenin maskotu oldu
'Pamuk' belediyenin maskotu oldu
'Pamuk' belediyenin maskotu oldu
'Pamuk' belediyenin maskotu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

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