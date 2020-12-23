Palu'da tarihi yapılan koruma altına alınıyor
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Palu'da tarihi yapılan koruma altına alınıyor

23.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:52
Palu'da tarihi yapılan koruma altına alınıyor

Palu ilçesindeki tarihi yapılar koruma altına alınıyor.

Palu ilçesindeki tarihi yapılar koruma altına alınıyor.

Palu Kaymakamı Tayfun Deli, ilçenin 7 bin yıllık tarihiyle bölgede en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Murat Nehri üzerinde kurulu ilk kemerli köprü, Palu Kalesi, Urartu Kaya Kitabesi, camiler, hamamlar, kiliseler gibi 33 tescilli eserin ilçede bulunduğunu kaydeden Deli, yapılacak olan kazı çalışmasıyla halen tescillenmeyi bekleyen onlarca eserin de gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Deli, "Bu kapsamda ilçemizde bulunan ve restorasyon bekleyen iki eserimiz olan Palu Küçük Cami ve Surplusovoriç Kilisesinin başıboş hayvanlardan ve definecilerden korumak adına etraflarını koruma altına aldık. Bölgede 24 saat esaslı güvenlik sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enver Hancı

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