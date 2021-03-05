Palermo'da Kovid-19 kurbanlarının defnedildiği mezarlıkta yer kalmadı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Palermo kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta neredeyse yer kalmadığı bildirildi. İtalyan Giusy La Mantia vefat eden annesinin tabutunu 10 gündür evinin salonunda tutmak zorunda kaldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Palermo kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıklar doldu. Yetkililer, mezarlıkta yer kalmadığı bildirdirdi. Kentte yaşayan ve 19 Şubat'ta annesini koronavirüsten kaybeden Giusy La Mantia, mezarlık yetkililerinin kendisine yer olmadığı için cenazeyi evde tutması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

"HAYSİYETLE ÖLMENİZE BİLE İZİN VERİLMİYOR"

Başından geçen trajik olayı basına anlatan Giusy La Mantia, "Bu durumun en fazla bir iki gün süreceğini düşündük. Ailem diğer mezarlıklarda depolama gibi çeşitli çözümler önerdi. Ancak acil durum nedeniyle bunun mümkün olmadığı söylendi. Hiç bir mezarlıkta yer yok. Bu şehirde haysiyetle ölmenize bile izin verilmiyor" diye konuştu.

25 YILDAN ESKİ MEZARLAR BAŞKA YERE TAŞINACAK

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Sicilya'nın Palermo kentinde de 20-25 yıl sonra aynı mezarların yeniden kullanılmasının gündeme geldiği ifade edildi. Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando geçen ay yaptığı açıklamada, 20-25 yıl sonra aynı mezarların yeniden kullanılmasının gündeme olduğunu açıklamıştı.

İTALYA'NIN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 635 testte 22 bin 865 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.Ülkede yılbaşından beri en yüksek sayı kaydedildi. Salgının başlamasından beri geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı. İtalya'da aktif Kovid-19 hasta sayısı 446 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 475'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 339 artarak, 98 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 488 artışla 2 milyon 453 bin 706'ya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı