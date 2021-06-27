Palandöken Gençlik Merkezi'nden F Klavye kursu

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi 'Hızlı Klavye' Kursu düzenledi.

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi 'Hızlı Klavye' Kursu düzenledi. Kursta F Klavye ile yazı yazmayı öğrenen kursiyerlere madalya verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri İnsan odaklı etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi de bir ilke imza atarak farkındalık oluşturdu. Palandöken Gençlik Merkezi Standart Türk Klavyesi olarak bilinen F- Klavyeye özendirmek için 'Hızlı Klavye Kursu' düzenledi.

Eğitmen Nurdan Tercanlı, 'Hızlı Klavye Kursu'na katılan kursiyerlere eğitim verdi. Standart Türk Klavyesi'ni öğrenen kursiyerlere madalya verildi. Madalya töreni öncesinde F-Klavye öğrenen kursiyerler klavye kullanmadaki hızlarını yarıştırdı. Alkışlar ve Palandöken Gençlik Merkezi Müzik grubu eşliğinde hızlı bir şekilde F-Klavye kullanan kursiyerler unutulmaz anlar yaşadı. Eğitmen Nurdan Tercanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'ne farkındalığından ötürü teşekkür ederek, kursiyerlere F-Klavye öğrettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, bir ilke imza atmanın ve farkındalık oluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının F-Klavyeye ilgiyi daha da artırmak olduğunu söyledi. Düzenledikleri kursta madalya kazanan gençlerin diğer vatandaşlara önemli ölçüde örnek teşkil edeceklerinin altını çizen Gözütok, kursa katılanları tebrik etti.

Gözütok, "Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile kulüp çalışmalarını düzenliyoruz. Bu kulüp çalışmamızda da böyle farklı ve güzel bir etkinlikle taçlandırmış olduk. Nurdan Tercanlı hocamıza da verdiği mesaiden ve özverisinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursun sonunda Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ve Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır öğrencileri etkinlik esnasındaki performanslarından ötürü tebrik ederek madalyalarını takdim ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı