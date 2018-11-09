Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar'dan 10 Kasım Mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1919'da başlayıp 1923'te Cumhuriyeti kurarak taçlandırdığı büyük mücadelede, bizleri vatansız bırakmak isteyenleri kanıyla, canıyla, yüreğiyle durdurmuştur. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Ebediyete intikalinin üzerinden 80. yıl geçmesine rağmen hala Aziz milletimizin kalbindeki yerini ve sevgisini korumayı başarmış olan ve son nefesine kadar ülkesine ve milletine hizmet bir liderdir. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi. - ERZURUM